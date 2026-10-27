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Mondial U15 : les “Lionceaux” du Sénégal basculent en Division B et défieront la Géorgie en seizièmes de finale



Mondial U15 : les “Lionceaux” du Sénégal basculent en Division B et défieront la Géorgie en seizièmes de finale
Deuxièmes du groupe K au terme de la phase de poules, les Lionceaux U15 poursuivront le tournoi en Division B (Tier B). Ils affronteront la Géorgie ce mercredi 28 octobre, en seizièmes de finale, avec un coup d’envoi fixé à 8h45 GMT à Bakou.

Le Sénégal a achevé la phase de groupes avec quatre succès en cinq rencontres avec 12 points. Reversés en Division B, les champions d’Afrique U15 en titre entendent désormais aller au bout de ce niveau de la compétition.
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Moussa Ndongo

Mardi 27 Octobre 2026 - 19:49


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