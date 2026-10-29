JOJ Dakar 2026 : la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar lance la désinfection des sites de compétition

Dans le cadre du plan d’action sanitaire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar a entamé une série d’interventions techniques de désinfection et de désinsectisation sur les sites qui accueilleront les compétitions.



En dépit d’un retard dans l’exécution des activités programmées, les opérations ont débuté le mardi 27 octobre 2026 dans le pôle de Diamniadio. Elles se sont poursuivies le mercredi 28 octobre 2026 dans le département de Dakar, avec des actions ciblant les sites retenus pour les épreuves sportives, indique le Service national de l’hygiène.



Ce dernier précise que cette mobilisation intervient dans un contexte sanitaire particulier, marqué par la fin de l’hivernage et par la présence de foyers de conjonctivite et de diphtérie. Cette situation rend d’autant plus nécessaire le renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections, afin de protéger la santé des populations, des délégations sportives et de tous les acteurs impliqués dans l’événement.



Sous l’impulsion de sa hiérarchie, la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar dispose de moyens humains, logistiques et matériels importants pour mener à bien ces interventions. Le capitaine Idrissa Ndiaye supervise la mise en œuvre des actions de prévention et de contrôle sanitaire, conformément aux objectifs fixés dans le cadre des préparatifs des JOJ Dakar 2026.



Outre la désinfection et la désinsectisation, plusieurs autres activités sont prévues :



le contrôle des structures d’accueil, pour vérifier le respect des normes d’hygiène et de salubrité ;



le contrôle des denrées alimentaires, afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments destinés aux consommateurs ;



le contrôle de la voie publique aux abords des sites de compétition, pour prévenir les risques sanitaires et préserver un environnement propre et salubre.



À travers ce dispositif renforcé, la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar réaffirme son engagement à contribuer à la réussite des JOJ Dakar 2026, en plaçant la prévention des risques sanitaires et la protection de la santé publique au cœur de ses priorités.



Pour rappel, le Sénégal sera représenté aux JOJ Dakar 2026 par 136 athlètes engagés dans 23 disciplines. La compétition se déroulera du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly, avec environ 2700 athlètes.