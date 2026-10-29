Météo : l’Anacim annonce des pluies hors saison du 30 octobre au 2 novembre 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce des épisodes de pluies hors saison, d’intensité faible à modérée, dans plusieurs localités du Sénégal du vendredi 30 octobre au lundi 2 novembre 2026.



Selon les prévisions de l’agence, les premières précipitations sont attendues ce vendredi dans les régions du Sud, notamment à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, ainsi que dans l’Est, particulièrement à Tambacounda et Kédougou. Des pluies sont également possibles par endroits dans la région de Kaffrine.



À partir du samedi 31 octobre, ces précipitations pourraient s’étendre au Centre-Sud, notamment à Nioro, dans les îles du Saloum, à Fatick et à Kaolack. Les risques de pluie pourraient ensuite concerner Mbour, Thiès, Louga, Linguère, Diourbel, Saint-Louis, Podor ainsi que quelques localités de la région de Matam.



À Dakar, le ciel sera nuageux, avec des risques de faibles précipitations.



Des pluies parfois orageuses attendues au Sud



Pour la période allant du dimanche 1er au lundi 2 novembre, l’Anacim prévoit de nouveaux épisodes pluvieux, parfois accompagnés d’orages, dans les régions du Sud et du Centre-Sud. De faibles pluies pourraient également être enregistrées entre Thiès et Dakar.



Ces prévisions interviennent quelques semaines après les fortes précipitations qui ont touché Dakar et plusieurs autres régions du Sénégal, le dimanche 4 octobre 2026. Les cumuls de pluie avaient dépassé les 100 millimètres dans certaines zones, provoquant des pertes en vies humaines et faisant plusieurs blessés.



Face à cette situation, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, avait déclenché, le lundi 5 octobre, un plan d’urgence régional à Dakar et annoncé la mise en place d’un comité de veille.