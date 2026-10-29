Mondial U15 : le Sénégal s’incline face à la Zambie (4-3) et jouera la troisième place ce vendredi

La sélection sénégalaise U15 s’est inclinée (4-3) face à la Zambie en demi-finale de la Division B du Mondial U15. Malgré un triplé d’Abdoulaye Diallo, les “Lionceaux” manquent leur ticket pour la finale.
Ils disputeront le match pour la troisième place face à l’Argentine, ce vendredi 30 octobre à 6h15 GMT.
Ils disputeront le match pour la troisième place face à l’Argentine, ce vendredi 30 octobre à 6h15 GMT.
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