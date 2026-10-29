Santé publique : l’ECOMIG et les forces gambiennes s'unissent contre le cancer du sein

La Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) et les Forces de défense et de sécurité gambiennes (GDSF) ont lancé la campagne de sensibilisation « Octobre Rose » à l’École d’infirmières et de sages-femmes de Gambie, à Banjul. Cette initiative d’une semaine, organisée dans le cadre du Mois de la sensibilisation au cancer du sein, vise l'information du public sur les enjeux cruciaux de cette maladie et les problématiques de santé qui lui sont associées.



Les activités ont débuté par une marche à travers les principales artères de l’agglomération de Banjul, suivie de la cérémonie officielle de lancement en présence des représentants de la Mission permanente de la CEDEAO, de l’ECOMIG et des GDSF. Le commandant de la Force ECOMIG, le Colonel Aliou Tine, a prononcé le discours de bienvenue devant les dignitaires et les participants rassemblés pour l'occasion.



Lors du discours d’ouverture, l’invitée d’honneur spéciale et Inspectrice générale adjointe de la police, Mme Amie Nyassi, a rappelé la gravité de cette pathologie à l'échelle internationale. « Le cancer du sein reste un problème de santé majeur touchant des millions de personnes à travers le monde », a-t-elle déclaré.



Elle a insisté sur l'importance du diagnostic préventif pour augmenter les chances de survie des patientes. « Lorsqu’il est détecté à un stade précoce et qu’un traitement approprié est administré, les chances de guérison sont généralement bien plus élevées », a-t-elle affirmé. En conclusion de son intervention, Mme Amie Nyassi a exhorté l'ensemble des acteurs communautaires et institutionnels à s'unir dans la lutte contre le cancer du sein.