Forum des pays exportateurs de gaz : Abdourahmane Diouf réaffirme l’ambition du Sénégal pour le dialogue énergétique

Le ministre l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a conduit la délégation sénégalaise au 8ᵉ sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu les 26 et 27 octobre 2026 à Moscou (Russie). Lors des réunions ministérielles et de la session au sommet présidée par Vladimir Poutine, les discussions ont porté sur les orientations stratégiques du marché gazier mondial.



«Nos délibérations ont porté sur les grandes orientations stratégiques du marché gazier mondial, avec un accent particulier sur la garantie de la sécurité énergétique globale, la stabilisation des marchés, ainsi que le rôle charnière du gaz naturel comme vecteur de transition énergétique et de croissance économique durable », a écrit le ministre.



En marge du sommet, Abdourahmane Diouf a également rencontré ses homologues de Russie, d’Azerbaïdjan, d’Iran et du Qatar. «Ces audiences bilatérales nous ont permis de poser les jalons de partenariats stratégiques visant à accompagner les projets structurants du secteur des hydrocarbures au Sénégal», a-t-il ajouté. Les échanges ont notamment porté sur la valorisation industrielle des ressources gazières, la stratégie Gas-to-Power, le développement des infrastructures logistiques nationales et la promotion du contenu local.



À l’issue de cette participation, le ministre a réaffirmé l’ambition du Sénégal de renforcer sa place dans les discussions énergétiques internationales. « Cette dynamique s’inscrit en parfaite harmonie avec les orientations fondamentales de la Vision Sénégal 2050, qui fait de l’énergie le moteur de notre transformation industrielle », a indiqué Abdourahmane Diouf.