JOJ Dakar 2026 : les "Lioncelles" enchaînent une deuxième victoire en volleyball plage

Les deux représentantes du Sénégal ont pris le dessus sur Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero au terme de deux manches disputées, remportées respectivement 21-17 et 21-19.

Cette nouvelle victoire confirme le bon départ des Sénégalaises dans le groupe F. Elles avaient déjà réussi leur entrée en lice samedi en s’imposant face au Cap-Vert sur le même score de deux sets à zéro.

Aminata Tine et Nafi Ségnane auront un dernier rendez-vous à négocier dans cette phase préliminaire. Elles affronteront la paire malaisienne composée de Yu Heng Goh et Yi Jing Ong, ce dimanche à 14h20, à Saly Portudal.

La sélection féminine sénégalaise de volleyball plage poursuit son sans-faute aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Aminata Tine et Nafi Ségnane ont décroché, ce dimanche, leur deuxième succès consécutif en dominant la République dominicaine (2-0).