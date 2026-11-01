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JOJ Dakar 2026 : les "Lioncelles" enchaînent une deuxième victoire en volleyball plage



JOJ Dakar 2026 : les "Lioncelles" enchaînent une deuxième victoire en volleyball plage
La sélection féminine sénégalaise de volleyball plage poursuit son sans-faute aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Aminata Tine et Nafi Ségnane ont décroché, ce dimanche, leur deuxième succès consécutif en dominant la République dominicaine (2-0).
 
Les deux représentantes du Sénégal ont pris le dessus sur Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero au terme de deux manches disputées, remportées respectivement 21-17 et 21-19. 
 
Cette nouvelle victoire confirme le bon départ des Sénégalaises dans le groupe F. Elles avaient déjà réussi leur entrée en lice samedi en s’imposant face au Cap-Vert sur le même score de deux sets à zéro.
 
Aminata Tine et Nafi Ségnane auront un dernier rendez-vous à négocier dans cette phase préliminaire. Elles affronteront la paire malaisienne composée de Yu Heng Goh et Yi Jing Ong, ce dimanche à 14h20, à Saly Portudal.
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Moussa Ndongo

Dimanche 1 Novembre 2026 - 15:35


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