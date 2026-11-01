Toussaint 2026 : le Président Diomaye Faye adresse ses vœux à la communauté catholique

En ce jour de Toussaint, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de fraternité à la communauté catholique du Sénégal et de la diaspora.



Dans une publication sur sa page Facebook ce dimanche 1er novembre 2026, le Chef de l'État a tenu à s'associer au recueillement des fidèles. «En cette fête de la Toussaint, j'adresse mes vœux fraternels à la communauté catholique du Sénégal et de la diaspora », a écrit le Président.



Évoquant le sens de cette journée de prière pour les défunts, il a souligné : « Aujourd'hui, dans les églises et les cimetières du pays, des familles se recueillent en mémoire de celles et ceux qui les ont précédées. La Nation tout entière partage avec vous ce moment de prière et de fidélité».



Le Président Faye a conclu son message par un vœu de paix et de cohésion nationale : « Que cette fête vous apporte paix et consolation, et qu'elle fortifie les liens de respect et d'affection qui unissent tous les fils et toutes les filles de ce pays. »