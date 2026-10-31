JOJ Dakar 2026 : le Sénégal enregistre une deuxième défaite face à Cuba en Basball5

Après avoir raté son entrée face à la Chine Taipei lors du tour préliminaire mixte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l’équipe nationale de Baseball5 du Sénégal a enregistré une deuxième défaite consécutive, ce samedi.
Les “Lionceaux” se sont inclinés devant Cuba sur le score de deux manches à zéro (2-1).
Les Sénégalais devront désormais tenter de se relancer dans le groupe A lors de leur prochain match, prévu dimanche à 16h30, face à la Turquie.
Les Turcs ont également concédé une deuxième défaite ce samedi, devant la Chine Taipei (2-0).
Toujours dans le groupe A, Chine Taipei affronte Cuba le même jour à 15h00.
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