JOJ Dakar 2026 : Khalifa Ababacar Sall salue la réussite de la cérémonie d’ouverture et rend hommage à la jeunesse

Présent samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à l’occasion de la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Khalifa Ababacar Sall s’est dit impressionné par la qualité du spectacle. L’ancien maire de Dakar, qui avait porté la candidature du Sénégal pour l’organisation de cet événement historique, a salué la performance des artistes et des jeunes Sénégalais, tout en soulignant leur capacité à relever les grands défis lorsqu’ils bénéficient de la confiance nécessaire.



« Nous avons été fascinés, éblouis, réconfortés, rassurés et fiers », a déclaré Khalifa Ababacar Sall, évoquant le chemin parcouru depuis le lancement de la candidature sénégalaise. Il rappelle qu’à l’époque, « il n’y avait pas beaucoup d’espoir ».



Pour lui, la réussite de cette cérémonie constitue une source de fierté pour tout le Sénégal. Il a notamment rendu hommage aux artistes, au Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), ainsi qu’aux jeunes filles et garçons qui ont contribué au spectacle.



L’ancien maire de Dakar a également saisi l’occasion pour lancer un plaidoyer en faveur de la jeunesse. « Il faut faire confiance et avoir confiance à sa jeunesse », a-t-il insisté, estimant que les jeunes viennent de démontrer leur capacité à réaliser de grandes choses lorsqu’ils sont placés au premier plan et qu’on leur donne les moyens de s’exprimer.



« Si nous les mettons en avant, si nous leur faisons confiance, ils sont capables du meilleur », a-t-il conclu.