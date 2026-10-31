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JOJ 2026 : le Sénégal réussit son entrée en lice face au Cap-Vert en volleyball de plage



JOJ 2026 : le Sénégal réussit son entrée en lice face au Cap-Vert en volleyball de plage
L’équipe féminine du Sénégal de volleyball de plage a réussi son entrée en compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Aminata Tine et Nafi Segnane ont dominé le Cap-Vert (2-0), ce samedi 31 octobre, à la plage de Saly Ouest, lors de la première journée du tour préliminaire de la poule F.

Les Sénégalaises ont remporté les deux manches, sur les scores de 21-16 et 21-9, s’offrant ainsi une première victoire dans cette compétition.

Dans l’autre rencontre de la poule F, la République dominicaine a pris le dessus sur la Malaisie (2-1).
Avec ce succès, le Sénégal lance idéalement sa campagne dans un groupe qu’il partage avec le Cap-Vert, la Malaisie et la République dominicaine.

Les joueuses sénégalaises retrouveront la République dominicaine ce dimanche 1er novembre à 9h20 GMT pour leur deuxième sortie. À la même heure, la Malaisie affrontera le Cap-Vert.
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Moussa Ndongo

Samedi 31 Octobre 2026 - 13:18


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