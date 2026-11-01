Octobre rose au Sénégal : la LISCA dépiste 9640 femmes, avec plus de 1800 anomalies détectées

Le mois d’Octobre rose vient de s’achever sur un «bilan satisfaisant» pour la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), selon la présidente de l’Institution, Dr Fatma Guenoune. Ce dimanche, au micro de la RFM, elle a affirmé que durant tout le mois d’octobre 2026, sa structure a dépisté 9640 femmes dans le pays, avec plus de 1800 anomalies détectées.



«Aujourd'hui, nous avons dépisté plus de 9 000 femmes, exactement 9 640 femmes, mais je ne peux pas vous donner encore le nombre exact, parce que des dépistages (sont) en cours. Nous avons des anomalies, plus de 1 800 anomalies, dont 900 au niveau du sein et 866 au niveau du col de l’utérus», a dit Fatma Guenoune.



Par ailleurs, plus de 440 légions suspectes ont été dénombrées dont 253 au niveau du sein et 187 au niveau du col de l’utérus. «Cela ne veut pas dire des cancers (…) Nous avons fait des biopsies et nous en attendons les résultats», a-t-elle ajouté.



La présidente de la Ligue a néanmoins précisé que le nombre de dépistage est en baisse par rapport à l’année 2025, avant de justifier cette situation. «Cette année, on a dépisté moins de femmes, parce qu'il y a eu d'autres associations, d'autres structures qui offrent des dépistages. Mais notre campagne décentralisée (dans tout le pays) va se terminer au mois de décembre», a-t-elle conclu.