JT Foot Mercato : l'OM prépare son grand retour en Ligue des Champions

Fort d'une saison 2021-2022 réussie, l'OM va retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pas question d'y faire de la figuration pour les hommes de Jorge Sampaoli. Le président Pablo Longoria est déjà au travail. La première étape sera de vendre. On retrouve de nombreux candidats à un départ. Bamba Dieng, Duje Caleta-Car, Luis Henrique ou encore Arkadiusz Milik. Du côté des arrivées, l'Olympique de Marseille vise du lourd. Le média Fanatik explique que l'Olympique de Marseille a pris la température pour le Brésilien Marcelo ! Le latéral gauche, qui a récemment fait ses adieux au Real Madrid, est libre de tout contrat. Ce qui rend la piste plausible, même s'il faudra assumer son salaire. A droite aussi, une recrue est espérée pour remplacer un Pol Lirola très décevant cette saison. La révélation Jonathan Clauss fait rêver l'OM. Plusieurs noms sont évoqués dans l'entrejeu pour remplacer Boubacar Kamara. On retrouve Seko Fofana du RC Lens, Axel Witsel, laissé libre par le Borussia Dortmund, ou encore Jordan Veretout de l'AS Roma. Enfin en attaque, c'est en France que les regards sont tournés. Selon nos informations, le jeune Sekou Mara des Girondins de Bordeaux et Mohamed Bayo, le buteur de Clermont, sont supervisés.

Lacazette de retour à l'OL, c'est chaud !



Énorme coup à venir du côté de l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat avec Arsenal, Alexandre Lacazette va quitter le club libre. Un retour à l'OL, son club formateur, se profile selon le quotidien L'Equipe. Malgré son envie de disputer une coupe européenne, le Français semble avoir fait l'impasse pour renouer avec son amour du passé. Les deux parties se sont mises d'accord sur les conditions salariales, et son come-back est annoncé comme imminent. Le joueur de 31 ans a consenti de gros efforts financiers puisque selon toute vraisemblance, son salaire devrait être divisé par deux. Chez les Gunners, il touchait environ 10 millions d'euros par saison. Un sacré coup de la part de Jean-Michel Aulas.

Les officiels du jour

C'était attendu, c'est officiel. Antonio Rüdiger est un joueur du Real Madrid. Le club vient d'annoncer la nouvelle. «Le Real Madrid C.F. a trouvé un accord avec Antonio Rüdiger, qui sera lié au club pour les quatre prochaines saisons. Le lundi 20 juin, à midi, il sera présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid», peut-on lire dans le communiqué du club madrilène.

Débarqué en 2014 en provenance de Chelsea, Juan Mata (34 ans) s'en va de Manchester United. Le milieu offensif espagnol, qui jouait de moins en moins, arrivait en fin de contrat chez les Red Devils.

L'AS Saint-Etienne vient de confirmer à travers un court communiqué publié sur ses réseaux sociaux le départ de Pascal Dupraz, en fin de contrat comme cela était prévu depuis sa signature. Le technicien de 59 ans n'aura pas réussi à maintenir les Verts dans l'élite.