Jamel Belmadi confie un des secrets de sa réussite avec l'équipe d'Algérie: "j'aime mes joueurs"

Djamel Belmadi le sait très bien. Pour conquérir l’Afrique à la CAN 2019, les joueurs ont joué un rôle prépondérant. Certes, il a mis des choses en place mais les vrais acteurs de ce succès ont été ses 11 hommes et remplaçants qui donnent tout sur la pelouse.



Le sélectionneur des Fennecs est un grand tacticien et aussi un grand meneur d’homme. Il est véritablement conscient. Pour avoir un groupe concerné, il faut entretenir de belles relations avec chaque joueur. C’est ce qu’il a fait et ça a été payant avec le sacre de l’Algérie à la dernière Coupe d’Afrique des Nations.



« Le rapport avec mes joueurs est pour moi l’essentiel de ce métier. Ces joueurs-là, je les aime. Tout simplement. On n’est pas allé en Egypte comme le petit poucet ou l’équipe qui est sortie au premier tour en 2017. On y est aller avec l’idée d’être valeureux, brave, ambitieux et d’y croire », a-t-il déclaré dans une interview accordée au média officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF), reprise par Africa Top Sports.



Malgré ce triomphe, Djamel Belmadi en veut encore plus. Il est plus ambitieux que jamais.