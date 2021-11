Jan Kubis, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, démissionne

L’ONU se dit consciente du mauvais timing, mais assure qu’elle fera tout pour trouver un remplaçant le plus rapidement possible pour assurer la continuité. Face à cette décision inattendue, il était difficile de cacher gêne et surprise mardi dans les couloirs de l’organisation à New York.



Déménagement en cause

Le porte-parole du secrétaire général n’a pu dévoiler encore la date de départ de Jan Kubis, il a toutefois laissé entendre qu’Antonio Guterres n’avait pas été si surpris que cela. Le secrétariat et le Conseil de sécurité plaidaient pour un transfert du poste de Genève à Tripoli, pour assurer une meilleure médiation. Le Slovaque était contre ce déménagement.



Le poste fait couler beaucoup d'encre

Ce poste de représentant en Libye a déjà fait couler beaucoup d’encre l’an dernier avec la démission de Ghassan Salamé en plein début de pandémie. Puis avec ces dix longs mois sans remplacement car des membres permanents du Conseil de sécurité n’arrivaient pas à s’entendre. Et enfin, alors qu’un candidat, Nickolay Mladenov, faisait l’unanimité et devait être officiellement nommé, il a jeté l’éponge presque sans explications.