Japon : la modernisation de l’agriculture au cœur des discussions entre le Président Diomaye et le président de Kubota Corporation

Twitter

Le Président @PR_Diomaye a reçu ce jour en audience le Président de Kubota Corporation, géant japonais du machinisme agricole et industriel. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine agricole, l’innovation et l’investissement au Sénégal. pic.twitter.com/3wKtFEEkZV

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) August 21, 2025



Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience au président de Kubota Corporation, Masatoshi Kimata, l’un des leaders mondiaux du machinisme agricole et industriel.Les échanges ont porté sur le « développement de partenariats dans le domaine agricole, l’innovation technologique et les investissements au Sénégal ».La Présidence, qui a partagé l'information sur sa page X (ex), rapporte que cette rencontre illustre la volonté commune de renforcer la coopération économique entre le Sénégal et le Japon, au service de la modernisation de l’agriculture et de la création de nouvelles opportunités pour nos populations.