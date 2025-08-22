Japon : le Président Diomaye reçu par le Keidanren à Yokohama

En marge de sa participation à la TICAD 9, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a poursuivi sa série d’audiences à Yokohama en rencontrant les dirigeants du Keidanren, la Fédération des organisations économiques du Japon. Considéré comme le plus puissant lobby patronal du pays, le Keidanren regroupe plus de 1 500 grandes entreprises, une centaine d’associations sectorielles et l’essentiel des acteurs influents de l’économie japonaise.



Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat économique entre Dakar et Tokyo, avec une volonté affichée d’approfondir la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Le chef de l’État a mis en avant les opportunités offertes par le Sénégal dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agro-industrie et du numérique, soulignant la stabilité politique du pays et sa position de hub régional.



Le Keidanren, qui joue un rôle majeur dans l’orientation de la politique économique japonaise et dans l’accompagnement des entreprises à l’international, a exprimé son intérêt pour un partenariat durable. Cette rencontre illustre l’importance croissante que revêt le dialogue direct avec les grands acteurs de l’économie mondiale dans la stratégie de développement du Sénégal.