Japon : les Présidents Diomaye et El Ghazouani s'accordent à renforcer la coopération

Le Président Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'audience s'est tenue ce mardi au Japon en marge de la TICAD 9.



Selon la Présidence qui a relayé l'information sur sa page Facebook, cette « rencontre fraternelle » a été marquée par la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer la concertation et la coopération entre leurs pays. Les deux nations sont unies, précise le communiqué, « par l'histoire, la géographie et un destin partagé ».