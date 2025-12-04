Jaxaay Parcelles : le maire Abdoul Aziz Diané placé sous bracelet électronique

Le maire de la commune de Jaxaay Parcelles (banlieue Dakar), Abdoul Aziz Diané est placé sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique. Le parquet de Pikine Guédiawaye a requis l’ouverture d’une information judiciaire sur l'affaire présumée de "trafic de migrants".
Pour rappel, le maire Abdoul Aziz Diané et son secrétaire municipal ont été interpellés le 26 novembre 2025 par la brigade de recherche de Keur Massar pour les faits de « trafic de migrants » et de « falsification de documents d’état civil ».
Pour rappel, le maire Abdoul Aziz Diané et son secrétaire municipal ont été interpellés le 26 novembre 2025 par la brigade de recherche de Keur Massar pour les faits de « trafic de migrants » et de « falsification de documents d’état civil ».
Autres articles
-
🔴Direct : Affaire Ndéye Saly Diop, Extradition de Dora Gaye au Sénégal, liste des Lions dU ...
-
Affaire des "faux documents d'état civil" : l'ancien international Cheikh Mbengue placé sous contrôle judiciaire
-
Affaire Papa Doro Gaye : la Cour d'appel de Paris se prononce le 17 décembre prochain
-
Gambie : un jeune sénégalais de 16 ans maintenu en détention provisoire pour "intention de commettre un crime et vol"
-
110 candidats à la migration irrégulière escroqués à hauteur de 60 millions : le convoyeur déféré au parquet financier