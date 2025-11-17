Jaxaay : un agent commercial soupçonné d’avoir détourné plus de 88 millions de FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niakourab a interpellé, mercredi 12 novembre 2025, un agent commercial soupçonné d’« escroquerie » et d’« abus de confiance », informe la police. L’affaire éclate à la suite d’une dénonciation de l’adjoint au gérant de la société qui l’employait dans la distribution de crédits, de transferts d’argent et d’unités de valeur (UV).
Selon l’adjoint au gérant, « le mis en cause était lié à l’entreprise par un contrat de prestation de service » et avait en charge « le secteur commercial couvrant Keur Massar et Malika ». Mais il y a trois mois, l’entreprise constate « une baisse des commissions » incompatible avec les volumes de transactions déclarés sur le terrain. Un inventaire du fonds de roulement met en lumière un déficit de 38 119 500 F CFA, correspondant aux UV et espèces remis à l’agent.
Interpellé, le commercial « a reconnu le manque » et signé une reconnaissance de dette qu’il n’a jamais honorée. Entendu sur procès-verbal, il admet de nouveau « sans ambiguïté les faits qui lui sont reprochés ».
L’exploitation de ses téléphones révèle un autre pan de l’affaire : l’individu est un habitué des jeux de hasard. Plusieurs applications de paris sportifs ont été retrouvées, et les enquêteurs indiquent qu’il misait « parfois jusqu’à un million de francs CFA ». Il a reconnu avoir utilisé « l’argent de la société pour jouer ».
La situation se complique davantage lorsque plus d’une dizaine de personnes se présentent au commissariat pour porter plainte contre lui. Toutes affirment avoir été contactées par téléphone : le mis en cause leur demandait de lui transférer des UV, prétextant une « rupture » au niveau de la société, promettant un remboursement ultérieur « en espèces ou en UV ». Les promesses n’ont jamais été tenues. Le préjudice cumulé atteint environ 50 000 000 F CFA.
Confronté à ces nouveaux faits, il les reconnaît également « sans ambiguïté ». Sa garde à vue, initialement prévue jusqu’au vendredi, a été prolongée de 48 heures. Le suspect doit être déféré ce lundi au parquet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.
