Jean Paul Dias harangue son fils et menace : "Tiens bon et surtout conserve ce caractère que tu as hérité de..."

Le leader du Bloc Centriste Gaindé (Bcg) a tenu à galvaniser son fils actuellement dans les liens de la détention et sur le point d'être jugé vendredi en Flagrants délits, pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Jean Paul Dias demande à son fils de tenir bon, mais également de ne pas laisser les événements présents entamer son engagement;



"Je recommande à Barthélémy de ne pas lâcher prise. Je le dis comme ça devant les gens, mais je sais que tu as hérité du caractère de ton grand-père. Alors tiens bon ! Un point, c'est tout. L destin que Dieu a tracé pour toi va s'accomplir. Et ce ne sont pas des arrestations et des séjours en prison qui vont empêcher ça", a-t-il dit dans un entretien avec le site Dakar Actu.



Aussi Dias-père déclare que le séjour en prison, c'était uniquement pour humilier son fils. Mais "que le sang de Jésus Christ va tomber sur ceux qui veulent l'humilier et sur leur famille".

Jean Paul Dias a également profité de la tribune de ns confrères pour témoigner sa gratitude à tous les Sénégalais qui soutiennent son fils dans cette période