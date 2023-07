Jeune Guinéen tué par un policier français: l’avocat de la famille veut éclaircir les circonstances de sa mort

Ce jeune Guinéen de 19 ans s’appelait Alhoussein Camara. Il n’avait aucun casier judiciaire. Le 28 juin dernier, l'agent de police responsable pour le tir mortel a été mis en examen pour homicide volontaire, quasiment deux semaines après les faits. Il a ensuite été inculpé, mais les conditions dans laquelle le jeune homme a trouvé la mort le 14 juin ne sont pas encore élucidées.



Contrairement au cas du jeune Nahel, la scène n'a pas été filmée par le policier mis en cause, « bien porteur d'une caméra piéton » mais « dont l'exploitation n'a pas été possible faute de charge suffisante au moment des faits », a affirmé la procureure d’Angoulême lors de la mise en examen de l’agent de police.



L'avocat de la famille, Arié Alimi, a annoncé déposer une demande ce jeudi 6 juillet pour avoir accès au dossier, tenter d'éclaircir les zones d'ombre autour de sa mort, et ainsi apaiser les inquiétudes des proches. L'avocat, interrogé par Alison Hird, de la rédaction en anglais de RFI, déplore le délai de deux semaines entre le décès du jeune homme et l'ouverture de l'information judiciaire.



« Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas eu de mise en examen plus rapide ? Et quand on sait que dans les affaires de violences policières et de morts au volant, il y a souvent des mensonges, il y a souvent une volonté de dissimuler la vérité, soit par les policiers, soit quelquefois par l’institution judiciaire. Évidemment, cela inquiète la famille. Enfin, Alhoussein était quelqu’un qui travaillait, qui avait une vie, et qui allait au travail et qui était sur le chemin du travail (ce matin là). Évidemment, la famille ne comprend pas du tout pourquoi il se serait retrouvé dans cette situation et pourquoi on lui a tiré dessus. »



D'après les premiers éléments de l'enquête, alors que deux véhicules de police tentaient de le bloquer pour un contrôle, le jeune homme avait enclenché la marche arrière pour repartir ensuite vers l'avant, heurtant les jambes d'un policier, qui avait alors tiré une balle. Les proches de M. Camara ont très vite dénoncé une « bavure ».