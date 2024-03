Jeune Sénégalais tué par la police en France : Boubacar Seye réclame justice et interpelle Macron

Le président d’Horizon Sans Frontière, Boubacar Seye, exige des éclaircissements concernant le décès tragique d’un jeune Sénégalais en France. Il interpelle le Président Emmanuel Macron pour qu’il insiste sur la nécessité d’une enquête approfondie pour déterminer les circonstances qui entourent le décès.



« Il a été assassiné dans des circonstances non encore élucidées et nous souhaitons que toute la lumière soit faite », a-t-il dénoncé sur la RFM.



D’après Boubacar Seye, il faudra aussi que « Macron règle les problèmes d’intégration en France parce que sans intégration, on ne peut pas parler d’immigration. Macron devrait faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoire ».



Selon lui, les « questions d’intégration, la question du droit d’asile cette laïcité juridico-politique qui met aujourd’hui l’islam et la migration aux bancs des accusés. C’est qu’on attend de Macron et non pousser l’Europe vers une guerre suicidaire en Ukraine ».



Pour le président d’Horizon Sans Frontière, l’Etat du Sénégal ne réagit pas. « Les Sénégalais sont devenus des cibles faciles et nous le regrettons vivement », a-t-il dit. Selon Boubacar Seye, « l’Etat du Sénégal devrait le plus rapidement possible communiquer sur l’assassinat de ce jeune ».