Jeune tué aux HLM samedi: le meurtrier trahi par les caméras de surveillance installées dans les ruelles

Tout était parti d’une banale dispute. La victime, A.D, était en discussion avec une jeune dame qui partait déverser le contenu de son seau d’ordure dans le véhicule de ramassage des ordures. C’est à ce moment-là que le nommé B.F, accompagné de deux de ses amis, est passé devant eux. Il aurait poussé de façon brutale la jeune dame jusqu’à ce que le seau qu’elle tenait tombe. Pour défendre sa copine, A. D a demandé à B.F quel était son problème avec eux pour qu’il agisse de la sorte avant de le menacer de ses foudres si jamais il s’avisait à recommencer.



Se sentant offensé, B. F. a quitté les lieux dans une grande colère. Quelques minutes plus tard, il est revenu armé d’un couteau et a mortellement poignardé le nommé A.D. Après son crime odieux, B.F a pris la fuite. Ce n’est qu’au petit matin que les populations ont découvert le corps sans vie du jeune A. D.



La police des HLM, qui s’est vite transportée sur les lieux, a mené son enquête et a réussi à identifier la victime. Et grâce aux caméras de surveillance installées dans les ruelles où le crime a été commis, la police a réussi à visionner les images qui ont permis d’identifier l’auteur de ce crime odieux qui se trouve être un habitant de la cité Bissap. Une fois sur les lieux, la police fait encore une autre découverte grâce au témoignage du voisinage.



D’après quelques témoignages, le présumé meurtrier s’est enfui à Touba après avoir commis son forfait. Il a été appréhendé dans la ville sainte chez sa mère où il pensait pouvoir se cacher et échapper à la police. Face aux limiers, le mis en cause a reconnu sans difficulté les faits qui lui sont reprochés. « Je suis l’auteur de ce crime. Mais je regrette mon acte. J’ai agi sous le coup de la colère parce que la victime m’avait menacé. C’est cela qui m’a mis en colère et, sans réfléchir, je suis allé chercher un couteau avec lequel je l’ai poignardé ».



B. F. a été placé en garde à vue à la police des HLM qui accomplit dans les dernières formalités pour le déférer au parquet, rapporte Le Témoin.