Jeux Africains 2024 – Foot féminin : le Sénégal vise une finale historique face au Ghana

Pour décrocher une qualification historique en finale, les « Lioncelles » du Sénégal devront écarter de leur chemin le pays hôte, le Ghana, ce lundi, à l'occasion des demi-finales des Jeux africains 2024.



Pour sa participation à la 13e édition des Jeux africains à Accra (8-23 mars 2024), l'équipe nationale féminine U20 du Sénégal est parvenue à se qualifier en demies dans leur poule B de trois équipes.



Battues d'entrée (4-0) par le tenant Nigeria, qualifié avec deux victoires, les filles de la sélectionneuse Mbayang Thiam se sont rebiffées, lors de la troisième et dernière sortie. Elles ont pris le second ticket en explosant le Maroc (4-0), dans un duel aux allures de « finale » pour le second ticket qualificatif.



Pour se qualifier en finale, l’équipe féminine U20 devra écarter de son chemin le pays hôte, le Ghana, qui a terminé leader de son groupe A.



Dans l'autre demi-finale, le tenant et leader de la poule B, Nigeria, croise le deuxième de la poule A, l'Ouganda.





Programme ½ finales





Lundi 18 mars 2024



Accra Sports stadium



17h00 Nigeria / Ouganda



20h00 Ghana / Sénégal