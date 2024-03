Jeux Africains 2024 : deux nouvelles médailles pour l’athlétisme

Le Sénégal compte actuellement 21 médailles, toutes disciplines confondues des Jeux Africains 2024. Ce total de médailles a été atteint grâce au bronze que Cheikh Tidiane Diouf s’est adjugé, mercredi, lors du 400m et de l’argent glané par Amath Faye, spécialiste du triple saut.



Ils offrent ainsi deux nouvelles médailles à l’athlétisme. Le Sénégal est désormais à 4 médailles en athlétisme, dont une en or remportée par Louis Francois Mendy (13’69 au 110 m haies) et du bronze remporté par Saly Sarr au triple saut.