Jeux africains 2024 : deux nouvelles médailles de bronze pour le Sénégal

La natation sénégalaise a glané deux nouvelles médailles de bronze aux Jeux africains 2024 au Ghana, lundi. Ces médailles ont été remportées par Oumy Diop au 100 m papillon en 1'01"95, et Steven Aimable en établissant un record national (26’31) au 50 m dos.



Elle est en train d'impressionner à cette 13e édition des Jeux africains. Oumy Diop a décroché lundi sa deuxième médaille à ces joutes continentales. Médaillée de bronze au 50 m papillon avec un record national (27'30), la jeune nageuse de 20 ans a encore été bronzée au 100 m papillon en 1'01'95. De bonnes performances pour l'internationale sénégalaise qui n'a certaine- ment pas fini sa collection des médailles.



Il lui reste comme dernière épreuve le 50 m nage libre à disputer mercredi. Avec la confiance engrangée en montant sur deux podiums, la Sénégalaise pourrait encore créer l'exploit.



Son compatriote Steven Aimable s'est paré de bronze au 50 m dos. Cet international sénégalais basé aux États-Unis a amélioré le record national (26"37), dont il était le détenteur. Il vient de le porter à 26"31 à ces Jeux africains.



En ouverture des compétitions de natation ce mardi, Steven reprendra la finale du 100 m papillon, annulée après la course lundi en raison d'une erreur d'arbitrage, dit-on.



Toujours ce mardi, son frère Karl-Wilson Aimable fera le 100 m dos. L'équipe du relais 4x100 m nage libre (Steven, Karl, le capitaine Adama Niane et Matthieu Ousmane Sèye) sera aussi en lice.



Si on ajoute à la cagnotte les deux médailles remportées par la natation lundi, le Sénégal en compte désormais 9 aux Jeux africains : 2 argents et 7 bronze.



Les médailles d'argent sont à l'actif du karaté l'équipe nationale féminine en kumité et Makhtar Diop (-84 kg) dans sa catégorie. Les karatékas Falilou Diop (+84kg) et Maïmouna Niang (-50 kg) et le pongiste Ibrahima Diaw sont montés sur la troisième marche du podium.





Avec Stades