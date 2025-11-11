Jeux islamiques : Oumy Diop décroche une deuxième médaille de bronze à Riyad

La nageuse sénégalaise Oumy Diop continue les performances aux Jeux islamiques de Riyad. Après avoir décroché, le week-end dernier, la médaille de bronze sur le 50 m papillon, la jeune championne s’est de nouveau distinguée ce mardi en remportant une nouvelle médaille de bronze, cette fois sur le 100 m nage libre, lors des Jeux de la Solidarité Islamique.
Cette nouvelle performance confirme la montée en puissance d’Oumy Diop et son évolution constante sur la scène internationale.
Autres articles
-
Barça–Roja : nouveau clash autour de l’opération de Lamine Yamal
-
CAN Maroc 2025: la CAF a dévoilé le ballon officiel de la compétition
-
Algérie : Youcef Belaïli, blessé et forfait pour la CAN
-
Ligue 2 : NGB enchaîne et s’installe aux commandes, Essamaye bat Thiès FC
-
Incidents USO–Jaraaf : la LSFP dénonce des “scènes de barbarie” et annonce une enquête