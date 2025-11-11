Jeux islamiques : Oumy Diop décroche une deuxième médaille de bronze à Riyad

Cette nouvelle performance confirme la montée en puissance d’Oumy Diop et son évolution constante sur la scène internationale.

La nageuse sénégalaise Oumy Diop continue les performances aux Jeux islamiques de Riyad. Après avoir décroché, le week-end dernier, la médaille de bronze sur le 50 m papillon, la jeune championne s’est de nouveau distinguée ce mardi en remportant une nouvelle médaille de bronze, cette fois sur le 100 m nage libre, lors des Jeux de la Solidarité Islamique.