Joe Biden appelle le Congrès à une réforme sur les armes à feu

Joe Biden souhaite l'interdiction pure et simple des fusils d'assaut, des chargeurs (à haute capacité) de plus de dix cartouches, un contrôle systématique des antécédents des acheteurs d'armes mais aussi la fin de l'immunité dont jouissent les fabricants d'armes lors de chaque procès après une fusillade.



Dans un communiqué publié ce dimanche, la Maison Blanche accuse ces fabricants de mettre sciamment des armes de guerres dans les rues américaines, et déplore l'augmentation de la violence armée en particulier dans les quartiers afro-américains.



Joe Biden appelle le Congrès à voter une législation « de bon sens » et plus restrictive dès maintenant, sans « attendre la prochaine fusillade de masse ». « Nous le devons à tous ceux que nous pleurons à cause des armes à feu », conclut le communiqué. « Nous allons promulguer ces lois et d'autres lois qui sauveront des vies », a immédiatement indiqué Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, promettant d'« amener les avancées qu'exigent et méritent les habitants de Parkland et le peuple américain ».



La NRA attend au tournant

Les démocrates détiennent désormais également une très courte majorité au Sénat, mais ils auront besoin d'au moins dix républicains pour faire adopter ces lois, ce qui semble actuellement difficile.



D'autant que le lobby pro-arme ne se laissera pas faire. Dans un tweet, la National Rifle Association, la principale association de défense des armes à feu américaine, accuse Joe Biden de vouloir ruiner les vendeurs d'armes, nombreux dans le pays. En filigrane, l'association craint que Joe Biden ne soit le pire président pour sa cause, de toute l'histoire des États-Unis.



En 2018, le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, avait ouvert le feu dans cet établissement du sud-est de la Floride, le lycée Marjory Stoneman Douglas, tuant 14 lycéens et 3 encadrants avant d'être arrêté.



Exclu de l'école l'année précédente pour « raisons disciplinaires », il avait pu se procurer légalement un fusil d'assaut semi-automatique malgré des antécédents psychiatriques.