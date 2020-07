Jordan Henderson élu joueur de l'année en Premier League par les journalistes

Jordan Henderson a été désigné "FWA Player of the Year" 2020. Ce prix prestigieux est décerné suite aux votes des journalistes de la Football Writers' Association.



Le capitaine de Liverpool succède au palmarès à Raheem Sterling (Manchester City). Il a notamment été préféré à Kevin De Bruyne (Manchester City) qui faisait partie des favoris.



Le Liverpool de Jurgen Klopp a survolé la saison en Angleterre. Henderson a mené son équipe à un titre attendu depuis 1990 par tout le peuple rouge de Liverpool. Le club anglais a aussi gagné la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs.



Henderson en pleine lumière



Travailleur de l'ombre, moteur du milieu de terrain des champions, Hendo est un leader par l'exemple. Un joueur qui entraîne ses équipiers dans son sillage. Avec 4 buts et 5 assists, il n'a pas l'impact statistiques des Salah, Mané ou Alexander-Arnold, ni l'aura internationale du roc Van Dijk.



Il n'est pas le joueur le plus bling-bling de l'effectif de Kloppo mais son rôle dans l'incroyable saison des Reds est essentiel et indiscutable.



"Nous ne serions pas là où nous en sommes sans lui", martèle Trent Alexander-Arnold, sans lui. "Il pense toujours d'abord à l'équipe : aucun de nous ne fait cela plus pour Liverpool que Hendo."



Et même au moment de recevoir un trophée individuel, le médian anglais place l'équipe en avant. "Je accepte ce prix au nom de toute cette équipe, car sans eux, je n'aurais pas été en mesure de recevoir cet honneur. Ces gars ont fait de moi un meilleur joueur - un meilleur leader et une meilleure personne. J'espère que ce qui ont voté pour moi, l'ont fait en partie pour reconnaître le mérite de toute l'équipe. Les récompenses individuelles sont spéciales et je chéris celle-ci. Mais un trophée individuel sans l'accomplissement collectif ne représenterait pas autant pour moi".



Un seul Belge figure dans les listes des vainqueurs de ce trophée : Eden Hazard. Henderson est le douzième joueur des Reds à recevoir ce prix attribué depuis 1948.



rtbf.be