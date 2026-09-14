Djireye Clotilde Coly à Saly Sarr : « Tu es une fierté pour le Sénégal et une source d’inspiration »

Une nouvelle performance de haut niveau qui permet à l’athlète sénégalaise de décrocher le titre mondial de l’Ultimate et d’offrir une nouvelle consécration internationale au Sénégal.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports salue une « première mondiale »

Dans un communiqué, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a salué cette nouvelle performance de Saly Sarr, estimant qu’elle constitue « un nouvel exploit » et offre à l’athlétisme sénégalais « une première mondiale ».

« Au nom du Ministère de la Jeunesse et des Sports et en mon nom propre, je lui adresse mes chaleureuses félicitations ainsi qu’à son encadrement et à toute la famille de l’athlétisme sénégalais », a déclaré la ministre.

Avec ce nouveau titre, Saly Sarr confirme son excellente dynamique et s’impose davantage comme l’une des figures de proue de l’athlétisme sénégalais sur la scène internationale.

« Saly, tu écris une nouvelle page de notre histoire sportive ! Tu es une fierté pour le Sénégal et une source d’inspiration pour toute notre jeunesse ! », a ajouté Djireye Clotilde Coly.

Après son sacre en Diamond League, Saly Sarr continue d’écrire son nom dans l’histoire de l’athlétisme sénégalais. La spécialiste du triple saut a remporté, ce dimanche à Budapest, le concours du triple saut du World Athletics Ultimate Championship, avec un bond de 15,06 mètres dès son premier essai.