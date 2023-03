Journalistes gazés à la Cité Keur Gorgui : la CRJS s’indigne et invite les reporters à « veiller à leur propre sécurité »

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) s’indigné du « comportement des forces de défense et de sécurité qui ont jeté des grenades lacrymogènes contre les professionnels des médias, présents à la Cité Keur Gorgui », lit-on dans un communiqué du Bureau Exécutif National de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS).



Selon la Convention des jeunes Reporters, ces attaques visées contre les reporters constituent une « atteinte à la liberté de presse et au droit du peuple sénégalais à être informé juste et vrai. Nous condamnons ces actes de la manière la plus ferme et invitons le ministre de l'Intérieur à mettre un terme à ces dérives ».



Ainsi, la CJRS invite tous les reporters à la « prudence et à veiller, d'abord et avant tout, à leur propre sécurité.

La CRJS souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions.



« Nous rappelons que 500 Gilets ont été déjà mis à la disposition des rédactions à la veille des dernières législatives par la CJRS pour une meilleure protection des professionnels des médias sur le terrain. Une formation est également prévue pour assurer la sécurité des reporters sur le terrain », a fait savoir la CRJS.