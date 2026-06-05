«Journée Internationale de l’Environnement : l’impératif d’une gouvernance écologique renouvelée au service de l’État de droit et des générations futures», Par Kalidou BÂ

Chaque 5 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l’environnement, instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies à la suite de la Conférence de Stockholm de 1972. Loin d’être une simple commémoration symbolique, cette journée constitue un moment privilégié de réflexion sur la place qu’occupe désormais la question environnementale dans les politiques publiques contemporaines et dans l’architecture juridique des États modernes.



Au XXIe siècle, la protection de l’environnement n’est plus un luxe réservé aux nations industrialisées ni une préoccupation secondaire face aux défis économiques. Elle est devenue un impératif de gouvernance, une exigence démocratique et un enjeu fondamental de sécurité humaine. Les dérèglements climatiques, la désertification, l’érosion de la biodiversité, la pollution des ressources hydriques ainsi que la surexploitation des écosystèmes témoignent de l’émergence d’une véritable crise écologique mondiale dont les conséquences transcendent les frontières étatiques.



Du point de vue du droit public, l’environnement est progressivement passé du statut de simple objet de régulation administrative à celui de véritable intérêt général supérieur. Cette évolution doctrinale a conduit de nombreux États à constitutionnaliser la protection de l’environnement, consacrant ainsi ce que certains auteurs qualifient de « constitutionnalisme écologique ». La protection des ressources naturelles devient alors une mission régalienne de l’État au même titre que la sécurité, la justice ou la défense nationale.



Dans cette perspective, les principes de précaution, de prévention, de responsabilité environnementale et de développement durable se sont imposés comme les piliers d’une nouvelle gouvernance publique. Comme le soulignait le juriste français Michel Prieur, « le droit de l’environnement est devenu le droit de la survie de l’humanité ». Cette affirmation traduit l’idée selon laquelle les politiques environnementales ne relèvent plus seulement d’une logique technique, mais d’un véritable projet de société.



Les sciences politiques permettent également d’appréhender la question environnementale sous l’angle du pouvoir, de la décision publique et de la participation citoyenne. Les enjeux écologiques révèlent souvent les tensions entre croissance économique, justice sociale et préservation des ressources naturelles. Ils interrogent la capacité des institutions à produire des politiques publiques efficaces face à des défis dont les effets s’inscrivent dans le long terme.



À cet égard, la théorie de la gouvernance environnementale met en évidence la nécessité d’une coopération entre l’État, les collectivités territoriales, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé. Aucun acteur, pris isolément, ne dispose aujourd’hui des moyens suffisants pour répondre aux défis environnementaux. La protection de l’environnement exige une approche multidimensionnelle fondée sur la responsabilité partagée et la solidarité intergénérationnelle.



Pour les États africains en particulier, la question environnementale revêt une importance stratégique. Le continent demeure l’un des plus exposés aux conséquences du changement climatique alors même qu’il est parmi les moins responsables historiquement des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette réalité impose le renforcement des politiques nationales de résilience climatique, de gestion durable des ressources naturelles et d’adaptation aux mutations environnementales.



Au Sénégal, la protection de l’environnement doit être envisagée comme une composante essentielle des politiques publiques de développement. La lutte contre l’érosion côtière, la préservation des forêts, la gestion durable des déchets, la protection des ressources halieutiques et la promotion des énergies renouvelables constituent autant de défis qui nécessitent une action publique cohérente, anticipatrice et durable.



À l’occasion de cette Journée internationale de l’environnement, il convient de rappeler que la qualité de notre environnement conditionne directement la qualité de notre démocratie, de notre économie et de notre avenir collectif. La protection de la nature n’est pas seulement une obligation juridique ; elle constitue également une responsabilité morale envers les générations futures.



Comme l’écrivait Hans Jonas dans son œuvre Le Principe Responsabilité, « agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre ». Plus que jamais, cette maxime apparaît comme l’un des fondements éthiques essentiels de l’action publique contemporaine.