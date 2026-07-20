CANDIDATURE DE MACKY À L'ONU Le Président Diomaye Faye privilégie la raison d'État Par Babou Biram FAYE (BBF)

Le Sénégal fait bloc derrière Macky Sall. La diplomatie sénégalaise vient de franchir une étape majeure. Dans un communiqué officiel rendu public, ce lundi, la Présidence de la République annonce que le Sénégal apporte son plein soutien à la candidature de l'ancien Président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Une décision prise par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui choisit de placer les intérêts supérieurs de la Nation au-dessus des divergences politiques.



Cette annonce intervient à la suite d'une audience accordée à l'ancien Chef de l'État, venu présenter, personnellement, sa candidature au Président de la République. Selon le communiqué, les échanges se sont déroulés dans un climat de «cordialité et de courtoisie républicaine», traduisant une volonté commune de préserver la continuité de l'État et de défendre les intérêts stratégiques du Sénégal sur la scène internationale.



Une décision qui dépasse les clivages politiques



En décidant de soutenir son prédécesseur, Bassirou Diomaye Faye envoie un signal fort à la communauté internationale. Au-delà des alternances politiques, le Sénégal réaffirme que certaines ambitions relèvent de l'intérêt national et méritent un consensus républicain.

Cette posture traduit une conception exigeante de la gouvernance, où la diplomatie n'est pas guidée par les rivalités partisanes, mais, par la défense du prestige et de l'influence du pays. Elle renforce, également, l'image d'un État capable de parler d'une seule voix lorsque son rayonnement international est en jeu.



Une mobilisation diplomatique d'envergure



Le Chef de l'État ne s'est pas limité à un soutien de principe. Il a instruit le Gouvernement ainsi que l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser, activement, afin de promouvoir la candidature de Macky Sall auprès des États membres des Nations Unies.

Cette mobilisation ouvre une nouvelle séquence diplomatique. Les représentations sénégalaises à travers le monde seront appelées à défendre cette candidature dans les différentes capitales et au sein des organisations internationales, dans une campagne qui s'annonce, particulièrement, compétitive.



Une candidature portée au nom du Sénégal et de l'Afrique



Le communiqué souligne enfin que cette candidature est, désormais, celle du Sénégal tout entier, au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus efficace.

À travers cette formulation, Dakar entend inscrire cette démarche dans une vision plus large : celle d'une Afrique davantage représentée dans les grandes institutions internationales et capable de peser davantage sur les grandes décisions mondiales.



Une séquence politique marquante



Cette décision constitue , sans doute, l'un des gestes politiques les plus significatifs du début du mandat de Bassirou Diomaye Faye. En choisissant d'apporter son soutien à son prédécesseur, il affirme une diplomatie fondée sur la continuité de l'État, le dépassement des clivages et la défense des intérêts stratégiques du Sénégal.



Le succès de cette candidature dépendra désormais de la capacité de la diplomatie sénégalaise à rallier un large soutien international. Une chose est déjà acquise : sur ce dossier, le Sénégal affiche sa volonté de parler d'une seule voix et de défendre, avec cohérence, une ambition qui dépasse les personnes pour servir le prestige de la Nation.



Au-delà des divergences politiques, l'intérêt supérieur de la Nation doit toujours guider l'action publique. Lorsque le Sénégal avance uni, c'est toute l'Afrique qui gagn