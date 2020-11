Journée de solidarité: L’Armée a distribué 42,5 millions aux blessés et mutilés de guerre ce mardi

Célébration ce matin de la première édition de la Journee de solidarité, sous la présidence du MFA, Me Sidiki Kaba, en présence du général Birame Diop Cemga et du général JB Tine, Hautcomgend. Les Armees en toute solidairite avec les blessés et invalides militaires. pic.twitter.com/9lnqKgjDO2

— DIRPA (@CHEFDIRPA) November 24, 2020

La première édition de la Journée de solidarité de l’Armée sénégalaise a été célébrée ce mardi 24 novembre 2020, sous la présidence du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba et en présence du Chef d’Etat major général des Armées (CEMGA), le Général Biram Diop.À cette occasion, un chèque de 22,5 millions Fcfa a été remis aux Blessés de Guerre en Activité, un chèque de 7,5 millions Fcfa aux Blessés, mutilés de guerre en activité et in autres de 12,5 millions à la structure RAMGMGS.En tout, c’est une somme de 42,5 millions qui a été dégagée par l’Armée sénégalaise en solidarité avec son personnel démuni. Cette première édition de la Journée de Solidarité a été placée sous le thème: « Fraternité et solidarité dans les Armées ».