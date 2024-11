Journée des Forces armées : feu Médecin-Colonel Amadou Dia et Feu Général de Division Saliou Ndiaye honorés

Le président de la République a présidé ce vendredi 8 octobre la Journée des Forces Armées 2024, au camp Dial Diop. Le président Diomaye Faye était ainsi présent, ce matin, au camp Dial Diop, siège de l’état-major des forces armées, pour cette cérémonie qu'il a dirigée pour la première fois en tant que Chef Suprême des Armées. Le thème de cette année, « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces Armées », a été l'occasion de rendre un hommage vibrant à des hommes valeureux ayant servi sous le drapeau.



À cette occasion, le président de la République a donné le nom du Feu Médecin-Colonel Amadou Dia à la promotion 2024 de l’École militaire de Santé, selon un communiqué conjoint de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) et de la présidence de la République. Feu Médecin-Colonel Amadou Dia, ancien directeur du service de santé des armées et Chevalier dans l’Ordre national du Lion, a consacré 34 années de service avant d’atteindre la limite d’âge de son grade. Il est décédé en 2019.



Par ailleurs, selon la DIRPA, "la 43ᵉ promotion de l’École nationale des Officiers d'Active a également pour parrain le Feu Général de Division Saliou Ndiaye". Ce dernier, distingué par de nombreuses médailles, dont celle de Chevalier de l’Ordre national du Lion, a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment Commandant de la zone militaire n°5 et Chef d’état-major de l’armée de terre, avant de devenir Chef d’état-major particulier du président de la République. Il a également participé à des missions de l’ONU et est décédé cette année, précise la DIRPA dans le communiqué conjoint avec la présidence de la République.