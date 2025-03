Journée des droits des femmes : Maïmouna Dièye appelle à un engagement collectif pour l'autonomisation

La cérémonie officielle de la Journée internationale des droits des femmes s’est tenue ce samedi à l’esplanade du Grand Théâtre national à Dakar, sous la présidence de la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye. Plusieurs membres du gouvernement, ainsi que le haut représentant du chef de l’État, Aminata Touré, étaient présents à cet événement, centré sur le thème "Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation".



La ministre a souligné l’importance du thème, affirmant que « l’autonomisation économique des femmes est indispensable à une croissance inclusive et durable, à la réduction de la pauvreté, à la souveraineté alimentaire et à l’atteinte de l’égalité entre les sexes ».



« C’est une occasion précieuse pour renforcer notre engagement collectif en faveur des droits des femmes, mesurer les progrès réalisés, mais aussi identifier les défis et y apporter des réponses concrètes », a ajouté Maïmouna Dièye.



Cette année, poursuit-elle, « nous avons parcouru les différents pôles à la rencontre des femmes de toutes les régions du Sénégal afin de recueillir leurs attentes, valoriser leur contribution et réfléchir ensemble aux solutions en vue d’accélérer leur autonomisation économique et sociale ».



« Ce travail concertation nous a permis de pouvoir présenter au président de la République un état des lieux précis et des recommandations fidèles aux réalités du terrain et porteur de perspectives d’avenir », a-t-elle déclaré.



« Je suis convaincu que les enseignements tirés de cette semaine, les expériences partagées et les stratégies définies renforceront notre engagement collectif pour faire des femmes les véritables actrices de la transformation sociale et économique du Sénégal », a dit la ministre de la Famille et des Solidarités.



Dans la foulée, la ministre a précisé que l’objectif dépasse la simple célébration. « Nous voulons instaurer un dialogue constructif et durable sur le rôle précis des femmes dans la réalisation de la Vision Sénégal 2050. Nous devons aller au-delà des constats pour identifier des perspectives claires et des engagements concrets », a-t-elle affirmé.



Enfin, Maïmouna Dièye a exprimé son optimisme que les « recommandations issues des différentes réflexions menées sur le thème et les défis permettront d’aboutir à des orientations opérationnelles pour garantir l’implication effective des femmes dans les politiques publiques sous-tendues par la stratégie nationale de développement ».