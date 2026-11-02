Journée internationale contre l'impunité des crimes contre les journalistes : la CNTS réclame des sanctions et une protection renforcée

La Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal exprime sa solidarité envers les acteurs des médias à l'occasion de la 13ème Journée internationale de lutte pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À travers un communiqué rendu public le 2 novembre 2026 à Dakar, l'organisation syndicale condamne fermement les auteurs ainsi que les commanditaires des violences ciblant la profession.
La centrale syndicale exige l'application rigoureuse des sanctions prévues par les textes législatifs à l'encontre des coupables. La CNTS demande à l'ensemble des gouvernements l'adoption de mesures urgentes destinées à garantir la sécurité des journalistes et des travailleurs de la presse dans l'exercice de leurs fonctions.
L'organisation rappelle le caractère fondamental de la liberté d'informer, soulignant que la liberté de la presse figure dans les Constitutions à travers le monde comme un droit inaliénable.
La centrale syndicale exige l'application rigoureuse des sanctions prévues par les textes législatifs à l'encontre des coupables. La CNTS demande à l'ensemble des gouvernements l'adoption de mesures urgentes destinées à garantir la sécurité des journalistes et des travailleurs de la presse dans l'exercice de leurs fonctions.
L'organisation rappelle le caractère fondamental de la liberté d'informer, soulignant que la liberté de la presse figure dans les Constitutions à travers le monde comme un droit inaliénable.
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