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Audiences au ministère de la Justice : le SYTJUST appelle les agents à déposer leurs demandes individuelles de reclassement



Audiences au ministère de la Justice : le SYTJUST appelle les agents à déposer leurs demandes individuelles de reclassement
Le ministre de la Justice a reçu en audience le Secrétaire général national du Syndicat des Travailleurs de la Justice. Dans une note adresssée aux travailleurs, le syndicat a indiqué que la tutelle l'a informé de la décision des autorités de publier un communiqué invitant chaque agent concerné à déposer une demande individuelle de reclassement.
 
À la suite de cette rencontre, le Bureau Exécutif National du SYTJUST a demandé à l'ensemble des agents concernés de formuler et de déposer leurs dossiers dans les meilleurs délais, conformément aux indications du communiqué gouvernemental.
 
L'organisation syndicale a pris acte de ce revirement. La direction du syndicat a rappelé que le ministre de la Fonction publique s'était engagé à permettre un regroupement des demandes, qui devaient être introduites collectivement par le ministère de la Justice. Face à cette situation, le Bureau Exécutif National du SYTJUST a invité les travailleurs de la Justice à rester mobilisés pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
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Lundi 2 Novembre 2026 - 19:52


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