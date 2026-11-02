Bilan diphtérie du 1er novembre : 14 décès et 456 cas confirmés (officiel)

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié un point de situation sur l’évolution de l’épidémie de diphtérie au Sénégal. Les services sanitaires comptabilisent quatre cent cinquante-six (456) cas confirmés répartis dans soixante districts sanitaires et treize régions du pays. Le bilan officiel fait état de quatorze (14) décès depuis le début de l’épidémie, sans aucun nouveau décès déploré lors du dernier bilan.



Sur le plan de la répartition géographique, la région de Dakar rassemble soixante-et-un cas, suivie par la région de Kaolack avec cinquante-huit cas et la région de Thiès avec cinquante-et-un cas. La maladie touche également d'autres localités, notamment Diourbel avec quarante-huit cas, Louga avec quarante-sept cas, Matam avec quarante-deux cas, Tambacounda avec trente-neuf cas, Kédougou avec trente-sept cas, Kolda avec vingt-deux cas, Saint-Louis avec seize cas, Ziguinchor avec quatorze cas, Fatick avec onze cas et Kaffrine avec dix cas.



Le ministère rappelle le caractère contagieux de cette infection évitable par la vaccination. La tutelle invite instamment les parents à respecter le calendrier du Programme élargi de vaccination et à compléter les doses de leurs enfants. Les autorités recommandent la consultation immédiate dans une structure de santé dès l'apparition des premiers signes et proscrivent toute automédication.

