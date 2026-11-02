Le wushu effectue une entrée historique aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026

Le wushu fait officiellement ses débuts en compétition dans le programme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La décision du Comité international olympique consacre l'intégration de cet art martial d'origine chinoise au tableau des épreuves officielles.
Cette grande première olympique offre une vitrine internationale inédite à la discipline. L'événement favorise la promotion du wushu auprès des jeunes athlètes et s'inscrit dans la dynamique de développement des sports de combat sur le continent africain.
Cette grande première olympique offre une vitrine internationale inédite à la discipline. L'événement favorise la promotion du wushu auprès des jeunes athlètes et s'inscrit dans la dynamique de développement des sports de combat sur le continent africain.
Autres articles
-
Défaite inaugurale du Sénégal au tournoi de futsal des JOJ Dakar 2026
-
Wushu : Woreye Ndiaye quitte le tournoi sur blessure
-
🔴Direct - Polémique JOJ, la ministre Djirèye Clotilde réagit, Fuite de la liste de Vieira ...
-
JOJ Dakar 2026 : Lundi noir pour le Sénégal avec les éliminations en tennis de table, rugby à 7 et beach-volley
-
JOJ Dakar 2026 : le parasport s'impose comme un héritage durable pour l'inclusion des personnes handicapées