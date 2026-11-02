Wushu : Woreye Ndiaye quitte le tournoi sur blessure

L'aventure sportive s'interrompt prématurément pour Woreye Ndiaye aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Victime d'une blessure lors de son premier passage dans l'épreuve du Taijiquan combiné, la jeune athlète sénégalaise renonce à la suite des épreuves, selon l'information confirmée directement par son entraîneur, Ousmane Sakho.



La spécialiste du wushu avait pourtant marqué les esprits dès la première journée de compétition. Éventail rouge en main, l'athlète avait offert une prestation remarquée dans l'épreuve de Taijishan, une discipline du wushu taolu, avec une démonstration de précision et de maîtrise technique devant le public.



Cette première présence aux épreuves olympiques constitue un levier d'apprentissage majeur pour la discipline au niveau national. L'entraîneur Ousmane Sakho précise que « cette participation permettra aux pratiquants sénégalais de renforcer leur niveau technique », qualifiant le contact avec les autres nations d'opportunité « d'apprendre de nouvelles méthodes d'entraînement et de mieux apprécier le niveau de la discipline à l'échelle internationale ».



Des athlètes de la sélection avaient suivi des stages de préparation en République populaire de Chine avant le début de la compétition. Malgré ce retrait forcé, la prestation de Woreye Ndiaye met en lumière le potentiel de la jeunesse sénégalaise dans les arts martiaux.