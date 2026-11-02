Drame à la base navale Amiral Faye Gassama : le ministre de l'Intérieur "s'incline devant la mémoire du disparu"

Par communiqué officiel transmis par la cellule communication média, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, président du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse, « s'incline devant la mémoire du disparu, adresse ses condoléances à sa famille, à la Gendarmerie nationale et à l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».



Cette marque de sympathie et de soutien s'adresse aux proches de la victime et aux corps constitués à la suite de l'accident tragique survenu dans la nuit du samedi 31 octobre 2026 à la base navale Amiral Faye Gassama. Le drame s'est produit lors d'une manœuvre de ravitaillement en carburant qui impliquait deux embarcations de la Gendarmerie nationale.



Le bilan officiel de cet événement fait état d'un gendarme décédé et de quatre blessés, dont trois se trouvent dans un état grave. Les services compétents ont immédiatement ouvert une enquête administrative et judiciaire pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

