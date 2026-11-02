Défaite inaugurale du Sénégal au tournoi de futsal des JOJ Dakar 2026

L'équipe masculine de futsal du Sénégal enregistre une défaite pour son entrée en matière aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Les jeunes Lions s'inclinent sur le score de neuf buts à deux(9-2) face à la sélection de l'Argentine lors de cette première journée de compétition.



Sur le plan individuel, Saliou Camara et Mamadou Diagne inscrivent les deux seules réalisations de la formation sénégalaise au cours de la rencontre.



À la suite de ce revers initial, l'équipe nationale tente de se relancer à l'occasion de sa deuxième prestation au programme du tournoi. Les joueurs sénégalais affrontent le Panama le quatre novembre prochain pour la poursuite de la phase de groupes.