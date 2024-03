Journée internationale du 08 mars : la Banque mondiale entend célébrer la femme

La Banque mondiale entend organiser deux webinaires pour préparer la journée du 8 mars, journée dédiée aux femmes. Ces deux évènements virtuels, précise la Banque dans sa newsletter seront l’occasion « de présenter la nouvelle édition du rapport sur Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2024 «



Ainsi, ajoute l’institution financière, « le second, le 8 mars, le MIGA Gender Leadership award récompensera des femmes entrepreneures dans des pays à revenu faible et moyen qui ont contribué à faire avancer l’égalité des genres ».



L’institution financière mondiale entend par cette journée rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde.