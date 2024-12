Journée mondiale des toilettes : un intense moment de plaidoyer pour l’accès à l’assainissement à Colobane

L'édition 2024 de la Journée mondiale des toilettes sera célébrée le samedi 14 décembre 2024. La cérémonie officielle se déroulera dans la région de Fatick, plus précisément dans la localité de Colobane. Elle sera présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Le thème retenu pour cette édition est : « Les toilettes, espace de paix ».



Selon la Direction de l'Assainissement du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, "il est évident que les toilettes occupent une place centrale dans la vie de chacun et, en ce sens, elles devraient être des espaces sûrs".



Le document précise également que, au Sénégal, les efforts menés avec le soutien des partenaires techniques et financiers ont permis d'améliorer l'accès à l'assainissement. Le taux d'accès est passé de 61,7 % à 71,7 % en milieu urbain et atteint 52,6 % en milieu rural, selon le rapport WASH de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Le taux d'accès global à l'assainissement est de 61,2 %.



Il convient également de souligner que le Sénégal fait face à un défi urgent : l'élimination de la défécation à l'air libre. D'après le rapport de l'ANSD (RGPH-5, 2023), le taux de défécation à l'air libre est de 8,3 % à l'échelle nationale, contre 11,8 % dans la région de Fatick.



Le communiqué indique que cette journée constitue un moment privilégié de plaidoyer et de sensibilisation sur les grands défis liés à l'hygiène et à l'assainissement auxquels nos pays sont confrontés. Elle offre également l'opportunité pour les différents acteurs d'échanger sur ce thème, afin de mieux intégrer les questions de financement dans les stratégies et politiques d'assainissement. Par ailleurs, elle permet de sensibiliser les autorités et autres décideurs à l'importance des toilettes, lesquelles représentent des espaces de paix et de dignité.