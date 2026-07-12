Jubilé d’Or: Damtien L. Tchintchibidja invite la CEDEAO à réfléchir à « ses défis et ses aspirations pour l’avenir »

La vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Damtien L. Tchintchibidja, a donné le coup d'envoi de la 39e réunion du Comité de l’administration et des finances (CAF) ce dimanche 12 juillet 2026 à Freetown. Les délégués des États membres sont réunis en Sierra Leone pour trois jours de travaux. Ils doivent valider les rapports d'exécution budgétaire et les réformes institutionnelles de la communauté régionale.



La vice-présidente a souligné que le jubilé d’or de l’organisation doit servir à « réfléchir à ses défis et à ses aspirations pour l’avenir ». Pour sa part, le commissaire chargé des services internes, le docteur Habibu Yaya Bappah, a félicité les experts du CAF. Il estime que leurs recommandations ont positionné la CEDEAO comme « l’une des communautés économiques régionales les plus performantes d’Afrique ».



Le président du comité, Komba Momoh, a rappelé la volonté de la Sierra Leone de s'engager activement pour « promouvoir l’intégration régionale, la paix, la sécurité et le développement durable ».



Le CAF constitue le principal verrou budgétaire de l'institution. Les commissaires ont la lourde tâche de « veiller à une gestion prudente des ressources de la Communauté ». Leurs arbitrages financiers et humains détermineront la performance et la crédibilité des futures interventions de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest.