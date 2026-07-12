Les assistants dentaires réclament un statut professionnel au Sénégal

Célestine Kabou, vice-présidente de l’Amicale des assistants dentaires du Sénégal, demande une « reconnaissance de notre métier ». Elle a fait cette déclaration lors de la première journée nationale dédiée à cette profession. Le Sénégal a formé plus de 500 assistants depuis l'ouverture de la première formation en 2007 à l'ENDSS.



Célestine Kabou regrette que cette figure soit « restée dans l’ombre du cabinet ». Elle estime que sans ces agents, « les structures dentaires cessent de respirer ». L'assistante gère en effet l'accueil, prépare les actes médicaux, assure l'hygiène et la stérilisation du matériel. La responsable veut donc « la création d’un véritable statut professionnel » pour améliorer la qualité des soins.



La docteure Myriam Thérèse Arlette Dia Ntab, présidente de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Sénégal, soutient cette initiative de valorisation. Elle rappelle que ces agents sont soumis au secret professionnel. La présidente insiste sur le fait que « les règles de déontologie doivent faire pleinement partie de votre formation ».



Les participants de cette journée partagent le même avis. Ils affirment que la reconnaissance institutionnelle est un « levier indispensable » pour moderniser la santé bucco-dentaire dans le pays.