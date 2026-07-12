Macky Sall annoncé au Sénégal le 17 juillet : HSF et le Collectif des Victimes montent au creneau

Boubacar Seye, Horizon Sans Frontière a publié un communiqué pour contester le retour annoncé de l'ex-président le 17 juillet. L'ancien chef de l'État revient à Dakar pour faire campagne pour un poste aux Nations Unies. L'organisation prévient au nom du Collectif des Victimes du régime de Macky Sall, que « cette visite ne saurait être un simple retour au pays ni une étape ordinaire ».
Boubacar Seye rappelle que les violences politiques passées ont coûté la vie à plusieurs citoyens. Les familles attendent toujours que « toute la lumière soit faite sur les violences, les arrestations, les détentions et les souffrances ». Pour le collectif, les ambitions onusiennes de l'ancien leader ne doivent pas effacer les dossiers judiciaires en cours.
Le président de l'organisation affirme qu'« aucune ambition internationale, aussi prestigieuse soit-elle, ne doit faire oublier le devoir de vérité ». Il demande que le rendez-vous du 17 juillet devienne « celui de la mémoire, de la vérité et du respect dû aux victimes ».
Boubacar Seye rappelle que les violences politiques passées ont coûté la vie à plusieurs citoyens. Les familles attendent toujours que « toute la lumière soit faite sur les violences, les arrestations, les détentions et les souffrances ». Pour le collectif, les ambitions onusiennes de l'ancien leader ne doivent pas effacer les dossiers judiciaires en cours.
Le président de l'organisation affirme qu'« aucune ambition internationale, aussi prestigieuse soit-elle, ne doit faire oublier le devoir de vérité ». Il demande que le rendez-vous du 17 juillet devienne « celui de la mémoire, de la vérité et du respect dû aux victimes ».
Autres articles
-
Réformes constitutionnelles : Serigne Gueye Diop annonce l'annulation définitive du référendum
-
Dakar: Marie Khone Faye reçoit les lauréates nationales de Miss Maths et Miss Sciences 2026
-
Justice et démocratie : l'UMS défend le rôle du Conseil constitutionnel comme dernier rempart des libertés
-
Sénégal : Diomaye Faye recevra en audience, vendredi 17 juillet, son prédécesseur Macky Sall
-
Ousmane Sonko: «Pastef n’est pas un parti qui puise dans les caisses de l’Etat pour financer ses programmes»