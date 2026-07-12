Réformes constitutionnelles : Serigne Gueye Diop annonce l'annulation définitive du référendum

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a affirmé qu’il « n’y aura plus de référendum. C’est clair et net ». Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche 12 juillet 2026, il s'est exprimé sur le rejet de la révision constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Pour le ministre, cet épisode est « un projet qui est derrière nous », il est « fini et on n’en parle plus ».



Serigne Gueye Diop a annoncé que « le président va reprendre toutes ces réformes » personnellement. Les futurs textes législatifs serviront à « moderniser notre Constitution ». Ces mesures vont aussi concrétiser les promesses de campagne du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Le ministre a rappelé que l'organisation d'une telle consultation dépend du seul choix du président. Il a insisté sur le fait que « le référendum est derrière nous, on ne va pas le tenir ».



Le responsable du Commerce a enfin précisé que « ce sont les avant-projets de loi qui vont faire leur cursus normal ». Le gouvernement attendra la fin des vacances de l’Assemblée nationale, qui durent trois mois, pour poursuivre le processus.